Ennesimo litigio tra Tina e Gemma, la Galgani esplode: “Sei grottesca, una cafona” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Abbiamo compreso come mai Tina Cipollari fosse carica a pallettoni prima dell’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. Anzi possiamo dire che la conduttrice se la sia cavata abbastanza bene, visto quello che è successo nella puntata di Uomini e Donne ( registrata poco prima di quella di Verissimo). Dopo lo scontro con Maria, Gemma e Tina hanno continuato anche a Verissimo, non era bastato il primo faccia a faccia. Come si è visto oggi, le due signore se ne sono dette nuovamente di ogni. Il motivo? Gemma continua a essere convinta del fatto che gli uomini scappino da lei per via di quello che Tina dice. Non sembra sfiorarla neppure la possibilità che scappino per via del suo modo di essere e di fare. Tra l’altro, facciamo notare che il signor Massimiliano, ha cambiato idea sul suo conto, dopo esser ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 31 gennaio 2022) Abbiamo compreso come maiCipollari fosse carica a pallettoni prima dell’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. Anzi possiamo dire che la conduttrice se la sia cavata abbastanza bene, visto quello che è successo nella puntata di Uomini e Donne ( registrata poco prima di quella di Verissimo). Dopo lo scontro con Maria,hanno continuato anche a Verissimo, non era bastato il primo faccia a faccia. Come si è visto oggi, le due signore se ne sono dette nuovamente di ogni. Il motivo?continua a essere convinta del fatto che gli uomini scappino da lei per via di quello chedice. Non sembra sfiorarla neppure la possibilità che scappino per via del suo modo di essere e di fare. Tra l’altro, facciamo notare che il signor Massimiliano, ha cambiato idea sul suo conto, dopo esser ...

