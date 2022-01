Dragusin in prestito alla Salernitana: è UFFICIALE (Di lunedì 31 gennaio 2022) . Chiusa l’esperienza alla Samp, la Juve lo gira in Campania Dragusin è un nuovo giocatore della Salernitana. Chiuso il prestito alla Sampdoria, la Juve con un comunicato UFFICIALE ha reso noto il trasferimento del giovane difensore romeno. Dragusin lascia nuovamente i bianconeri con la formula del prestito. IL COMUNICATO – «UFFICIALE anche il prestito fino a fine stagione di Radu Dragusin alla Salernitana, dopo la prima parte di campionato giocata con la maglia della Sampdoria. Buona fortuna, Radu!». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) . Chiusa l’esperienzaSamp, la Juve lo gira in Campaniaè un nuovo giocatore della. Chiuso ilSampdoria, la Juve con un comunicatoha reso noto il trasferimento del giovane difensore romeno.lascia nuovamente i bianconeri con la formula del. IL COMUNICATO – «anche ilfino a fine stagione di Radu, dopo la prima parte di campionato giocata con la maglia della Sampdoria. Buona fortuna, Radu!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

