Covid, le notizie. Agenas: reparti occupati restano a 30%, Fvg sale al 40%. LIVE (Di lunedì 31 gennaio 2022) "Ci sono lezioni che abbiamo imparato dalla pandemia: investire nel sistema sanitario, perché la salute non può essere considerata un costo". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza. Oggi in Cdm nuove misure su colori, scuole e quarantene. Resta il nodo discoteche. Verso la proroga delle mascherine all'aperto. Da domani obbligo vaccinale per gli over 50

Agenzia_Ansa : I talebani accolgono a Kabul una reporter incinta non sposata che era stata respinta dalla Nuova Zelanda. Le norme… - Agenzia_Ansa : Covid: truffa da 440 milioni sulle misure di sostegno, 78 indagati. Indagine della Finanza su falsi crediti di impo… - Agenzia_Ansa : Vieta l'ingresso in ospedale ai parenti di una vittima positiva al Covid, medico picchiato #ANSA - floyd2012 : Questo o è un governo di coglioni squilibrati mentali oppure c’è sotto qualcosa, vogliono fare chiudere ogni attivi… - DanielaFogliato : RT @rtl1025: ? Una bambina positiva al #Covid muore a due anni, per una crisi respiratoria, all'ospedale Bambino Gesù. La piccola era giunt… -