(Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi sta valutando dire di due-con un'ordinanza del ministero della Salute- l'obbligo di mascherina all'e ladelle, dunque fino al 15 febbraio. La decisione, riferiscono fonti presenti alla riunione, non è stata ancora assunta, ma verrà presa nel corso della riunione.

Advertising

mummy53690440 : Maria Rita Gismondo spiana il governo sull'obbligo di mascherina all'aperto: ma gli appestati siamo solo noi? - tempoweb : Ma gli appestati siamo solo noi? #Gismondo spiana il governo sull'obbligo di #mascherina #cdm #covid #31gennaio… - TV7Benevento : Covid: in cdm ipotesi proroga 2 settimane mascherine all’aperto e chiusura discoteche... - ptvonline2001 : Nuove regole #Covid_19 : iniziato il Cdm decisivo. Cosa cambia e da quando. Andreoni: 'Non commettiamo errori del p… - 76Strix : RT @EnzoCare2: @ManfrediPotenti troppi CDM votati, troppa sicurezza di fare la cosa giusta, il Covid vi ha bruciato le sinapsi e vi siete P… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cdm

La riunione in corso a Palazzo Chigi prende in esame diversi provvedimenti, tra cui la questione del caro - bollette e le restrizioni anti -. "Condivido gli obiettivi del presidente Mattarella''...Dovrebbe essere ildella "ripartenza" quello iniziato oggi intorno alle 16 a Palazzo Chigi. È il primo dopo il voto per il Quirinale: sul tavolo le nuove regoleche andranno a sostituire quelle stabilite dal ...Roma, 31 gen. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi sta valutando di prorogare di due settimane -con un’ordinanza del ministero della Salute- ...Il governo nel Consiglio dei ministri di lunedì 31 gennaio su molte misure anti-Covid, tra cui quella che sembra ora dopo ora una ...