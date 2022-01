Col suv travolge auto e uccide due donne: ferite due bambine. Poi fugge nei campi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Drammatico incidente stradale in Friuli-Venezia Giulia. Con il suo suv ha travolto una Panda uccidendo le due giovani donne a bordo. Lo schianto sull'A28 in provincia di Pordenone. ferite anche due bambine: una è grave.L'... Leggi su europa.today (Di lunedì 31 gennaio 2022) Drammatico incidente stradale in Friuli-Venezia Giulia. Con il suo suv ha travolto una Pandando le due giovania bordo. Lo schianto sull'A28 in provincia di Pordenone.anche due: una è grave.L'...

Advertising

MicSchw : @robellardi Chettefrega se puoi sgommare col SUV in ZTL. - _paolone_ : @DiInterista Va a lavorare in campagna svegliandosi alle 5 per guarire dalla depressione col suv… - Fra8882 : @GaetanoMilano74 Ha il suv, col cofano grande, la porta allo stadio e poi va in tribuna a guardarsi la partita. - VforVisitor : RT @La_manina__: La più grande conquista del pensiero liberale è stata far credere che il vero parassita fosse il dipendente statale impieg… - _pennichella_ : RT @IV76665665: Davanti scuola de il ragazzotopo, tutte mamme con il SUV in doppia fila ad intralciare il traffico. Arrivo io in pattini. P… -