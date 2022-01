“Arsenico e vecchi merletti” con Anna Maria Guarnieri e Marilù Prati al Teatro Donizetti

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Bergamo. È “”, classico della commedia e capolavoro della comicità teatrale e cinematografica, il prossimo titolo della Stagione di Prosa della Fondazione, in programma da martedì 1 a domenica 6 febbraio (ore 20.30, domenica ore 15.30). A portarlo in scena sul palcoscenico delsaranno due Signore delitaliano:. Completano il cast:Alberta Navello, Leandro Amato, Totò Onnis, Luigi Tabita, Tarcisio Branca, Bruno Crucitti, Francesco Guzzo, Daniele Biagini, Lorenzo Venturini. Regia di Geppi Gleijeses. Scene di Franco Velchi. Costumi di Chiara ...

Ampio spazio nella sua carriera anche per il teatro: nell'estate del 2007 porta in tournée in Italia 'Pene d'amor perdute', poi il musical 'The full Monty', le commedie 'merletti', '...A causa di un caso di positività al Covid - 19 di un membro del cast, lo spettacolo 'merletti' in cartellone al Teatro Duse di Bologna, dal 21 al 23 gennaio 2022, è annullato. E' possibile chiedere il rimborso dei biglietti precedentemente acquistati scrivendo a ...Bergamo. Al teatro Donizetti va in scena “Arsenico e vecchi merletti”, nuovo spettacolo inserito nel programma della stagione di prosa. Verrà proposto da martedì 1 a sabato 5 febbraio alle 20.30; dome ...Ha già fatto il giro del web e dei social la fake news dello scandalo legato ad un Covid party a luci rosse che si è tenuto i giorni scorsi a Genova, che ha visto coinvolto Sergio Muniz. L’attore e mo ...