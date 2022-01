Vlahovic-Juve | Forgione | Ora una tra Napoli | Milan e Atalanta dovrebbe far posto ai Bianconeri nell' élite della classifica

Advertising

juventusfc : Benvenuto, Dušan ???? La maglia che stavate aspettando ?? #DV7 qui ???? - juventusfc : Non abbiamo ancora finito ???? L'autografo di Dušan per voi ??? #DV7?? - juventusfc : ???????????????????? ?????? Quel sorriso ?? #DV7 ???? - giuventinaa : RT @juventusfc: Quanti post pubblichiamo per l'arrivo di Dušan? Admin: Sì #DV7 ?? - lory_juve : RT @Marco562017: Ripeto, spiace per #Kulusevski, ma era palesemente fuori dai piani di Allegri e sono riusciti a venderlo molto bene, avess… -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic Juve

Da qui l'idea di raddoppiare anche i colpi a centrocampo dopo il super di Dusanin attacco. Denis Zakaria è in pugno e in queste ore si sta limando l'affare in modo da anticipare lo sbarco ...TORINO -lo paga il Tottenham . Nella notte è stato raggiunto un accordo con il club londinese per la cessione di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, sulla base di sessanta milioni di euro ...Juventus è in arrivo Nandez – Non c’è solo Zakaria per il mercato della Juventus. In attesa di definire le cessioni di Bentancur e Kulusevski(che oggi volerà a Londra), per la Juventus torna di moda l ...Davide Frattesi potrebbe finire all'Inter nel corso dell'operazione che vedrebbe coinvolto anche Gianluca Scamacca in Estate ...