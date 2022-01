"Vi renderemo la vita difficile". Sileri a Domenica In non arretra di un millimetro: vaccino, si scatena l'inferno (Di domenica 30 gennaio 2022) Come ogni Domenica, è Domenica In, il seguitissimo programma condotto da Mara Venier e in onda su Rai 1. E come ormai da quasi due anni a questa parte, da che pandemia fu, il contenitore Domenicale di Viale Mazzini si apre con una parentesi dedicata all'emergenza-coronavirus, con approfondimenti su numeri, vaccini, leggi e prospettive pandemiche. Ospite in studio, ecco Pierpaolo Sileri, il sottosegretario alla salute del M5s, ovviamente un convintissimo pro-vax. Il punto è che in settimana, Sileri ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto molto discutere. Ospite a DiMartedì di Giovanni Floris, il talk-show del martedì sera, difendendo le misure adottate dal governo ha detto chiaro e tondo: "Noi, per tutelare gli italiani, vi renderemo la vita ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Come ogni, èIn, il seguitissimo programma condotto da Mara Venier e in onda su Rai 1. E come ormai da quasi due anni a questa parte, da che pandemia fu, il contenitorele di Viale Mazzini si apre con una parentesi dedicata all'emergenza-coronavirus, con approfondimenti su numeri, vaccini, leggi e prospettive pandemiche. Ospite in studio, ecco Pierpaolo, il sottosegretario alla salute del M5s, ovviamente un convintissimo pro-vax. Il punto è che in settimana,ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto molto discutere. Ospite a DiMartedì di Giovanni Floris, il talk-show del martedì sera, difendendo le misure adottate dal governo ha detto chiaro e tondo: "Noi, per tutelare gli italiani, vila...

