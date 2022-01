Sampdoria, dalla Dinamo Kiev arriva Supryaga (Di domenica 30 gennaio 2022) Colpo in attacco della Sampdoria. Il club ligure ha annunciato l’acquisto a titolo temporaneo con diritto di riscatto di Vladyslav Supryaga, classe 2000 in arrivo dalla Dinamo Kiev. Il 21enne arriva in blucerchiato in prestito fino a giugno 2023 con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Domenica sono previste le visite mediche. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) Colpo in attacco della. Il club ligure ha annunciato l’acquisto a titolo temporaneo con diritto di riscatto di Vladyslav, classe 2000 in arrivo. Il 21ennein blucerchiato in prestito fino a giugno 2023 con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Domenica sono previste le visite mediche. SportFace.

sampdoria : ?? | OFFICIAL #Supriaha è blucerchiato: arriva dalla @DynamoKyiv a titolo temporaneo con diritto di opzione. - marcoconterio : ?????? Mohamed Ihattaren al passo d'addio alla #Juventus: rientrerà in bianconero dalla #Sampdoria, poi prestito (18 m… - PisaSC : Benvenuto Ernesto ?? Welcome Torregrossa ???? Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo c… - sportface2016 : #Sampdoria, dalla #DinamoKiev arriva #Supryaga - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Sampdoria, ingaggiato Supryaga dalla Dinamo Kiev -