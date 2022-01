Quirinale | Conte | “Il risultato ci soddisfa Abbiamo lavorato per avere una donna presidente | ci abbiamo creduto fino in fondo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 gennaio 2022) “Il Movimento 5 stelle non èe non è Di Maio, è una comunità di iscritti ed è giusto rendere conto del nostro operato. Ilciper un’altra opzione che avrebbe dato unaal, ciin. Se Di Maio parla di fallimento chiarirà la sua posizione, era in cabina di regia”. Sono le parole di Giuseppeall’indomani dell’elezione di Sergio Mattarella per un nuovo settennato al. “Ho letto una serie di fesserie – ha continuato– nelle trattative ci sono stati momenti in cui mi sono confrontato con Salvini, come ha fatto Letta. Ma ...