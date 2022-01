Premio Oscar per l' interpretazione della regina Anna in La favorita | formidabile Elisabetta II in The Crown | commovente in The Father Il suo oroscopo l' ha aiutata ad eccellere in ogni ruolo

Leggi su iodonna

(Di domenica 30 gennaio 2022) Olivia Colman e? nata a Norwich il 30 gennaio 1974 (foto Getty Images) Ha l’aspetto di una comune signora inglese, madre di tre figli, ma quando sorride trasmette una luce sorprendente. Olivia Colman è un Acquario speciale, in grado di captare e fare suo qualsiasi stato d’animo. Ma per dare concretezza al talento non basta il guizzo acquariano, occorre la tenacia di una Luna in Toro unita a una Venere imperturbabile in Capricorno, pronte a fronteggiare la diffidenza iniziale dei produttori. Olivia Colman e David Thewlis, gli attori di “Landscapers – Un crimine quasi perfetto… guarda le foto ...