Advertising

iconanews : Nucleare: Iran, colloquio telefonico tra Macron e Raisi - iskrablog : Negli anni Ottanta il Pentagono preparava una guerra nucleare in Iran - IskraeIskrae - ManuDagostino : @MataGabry @MediasetTgcom24 È tutto un programma. Ricordo che Trump inviò bombardieri nucleari, sottomarini, e navi… - Tina54748025 : avanti il ??suo programma nucleare. Alla domanda se il regime sionista potesse attaccare l'Iran da solo, Gadi Eize… - Tina54748025 : degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso nel 2018 di ritirare unilateralmente gli Stati Uniti dal piano d'azione gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Nucleare Iran

ANSA Nuova Europa

Qualsiasi tentativo di trovare un accordo nei colloqui in corso a Vienna per ripristinare l'accordo suldeve prevedere la rimozione delle sanzioni Usa contro l'. Lo ha detto ieri sera il presidente Ebrahim Raisi, in una conversazione telefonica con il suo omologo francese Emanuele Macron. ...L'ottavo round di colloqui indiretti tra Stati Uniti esul Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), anche noto come accordo suliraniano, è stato sospeso il 28 gennaio, come annunciato dal coordinatore dell'Unione europea (UE), Enrique ...Qualsiasi tentativo di trovare un accordo nei colloqui in corso a Vienna per ripristinare l'accordo sul nucleare deve prevedere la rimozione delle sanzioni Usa contro l'Iran. (ANSA) ...L’incontro a Teheran tra il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian e il vice primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (atteso dopodomani a Wa ...