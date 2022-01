Nadal entra nella leggenda. E’ la “capra” degli Slam ma Roger Federer resta il campione più amato (Di domenica 30 gennaio 2022) Rafa Nadal è diventato una capra. Da qualche ora la statistica dice che Nadal è the GOAT (Greatest of All Times) simpatico acronimo che in italiano si traduce capra. La vittoria dell’Australian Open consente a Nadal di conquistare il ventunesimo Slam mettendosi alle spalle Roger Federer e NoVax Djokovic fermi a quota venti. La longevità agonistica di Nadal è impressionante: ha vinto il suo primo Slam a Parigi nel 2005 quando diversi protagonisti del circuito avevano appena cominciato ad impugnare la racchetta da tennis. Mentre Nadal trionfava per la prima volta sulla terra rossa del Roland Garros il suo avversario odierno Danil Medvedev aveva da poco compiuto undici anni. La finalissima era ... Leggi su optimagazine (Di domenica 30 gennaio 2022) Rafaè diventato una. Da qualche ora la statistica dice cheè the GOAT (Greatest of All Times) simpatico acronimo che in italiano si traduce. La vittoria dell’Australian Open consente adi conquistare il ventunesimomettendosi alle spallee NoVax Djokovic fermi a quota venti. La longevità agonistica diè impressionante: ha vinto il suo primoa Parigi nel 2005 quando diversi protagonisti del circuito avevano appena cominciato ad impugnare la racchetta da tennis. Mentretrionfava per la prima volta sulla terra rossa del Roland Garros il suo avversario odierno Danil Medvedev aveva da poco compiuto undici anni. La finalissima era ...

Advertising

FcBoscallol : @PaoloCond Con ciò vorresti intendere che: - I 21 slam di Nadal valgono un’enormità perché conquistati contro avver… - Danila0909 : RT @maxmassi969: Complimenti vivissimi ad uno spettacolare Nadal che alla veneranda età di 35 anni e sotto di 2 set, vince in rimonta, dopo… - AlfonsoFofo60 : RT @maxmassi969: Complimenti vivissimi ad uno spettacolare Nadal che alla veneranda età di 35 anni e sotto di 2 set, vince in rimonta, dopo… - Scisciano : Australian Open, Rafa Nadal batte in finale il russo Medvedev ed entra nella storia: primo tennista per numero di v… - fradelpunt4 : Oggi abbiamo potuto assistere a un pezzo di storia di uno sport....il tennis...finale leggendaria....Nadal entra (m… -