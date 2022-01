Mattarella presidente | Draghi sblocca lo stallo al posto dei partiti | «Adesso serve stabilità»

(Di domenica 30 gennaio 2022) Da giorni, da martedì, Mariosapeva di non essere più in partita. E da giorni aveva dato la sua disponibilità a restare a palazzo Chigi, a condizione che la maggioranza di...

vonderleyen : ???? Caro Presidente Mattarella, congratulazioni per la sua rielezione a Presidente della Repubblica Italiana. L’It… - Inter : ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che… - Quirinale : la dichiarazione del Presidente #Mattarella dopo la comunicazione dell'esito della votazione da parte dei President… - melinacugliari : RT @PiazzaaItalia: Il prossimo Presidente della Repubblica italiana sarà Mario Draghi Anche prima del termine del mandato di Mattarella - michael_demetz : RT @Quirinale: la dichiarazione del Presidente #Mattarella dopo la comunicazione dell'esito della votazione da parte dei Presidenti di Sena… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella presidente

...cheera l'unica figura 'in grado di garantire la stabilità del fragile governo Draghi'. 'Tremenda sconfitta per la politica italiana' Anche El Pais sottolinea la centralità del...Sergiorielettodell'Italia tra profonde divisioni, titola il Guardian . Tutti i giornali parlano di stabilità sottolineando i giorni di divisioni tra forze politiche che hanno ...Alla fine è andata come ci aveva sussurrato a metà dicembre a Enna - a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della Kore tra ..."La faticosa, faticosissima soluzione della crisi quirinalizia induce, insieme, al sollievo e all’ansia. Il sollievo è per esserne venuti a capo, sia pure a conclusione di un cammino tortuoso, distrut ...