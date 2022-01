Mara Venier, battibecco in diretta: “Con lui non dovevi proprio parlare” (Di domenica 30 gennaio 2022) Mara Venier ha avuto un battibecco durante la diretta di Domenica In del 30 gennaio con una sua vecchia amica. Al centro del contendere ci sarebbe un uomo: ecco cosa si sono dette le due donne. La puntata di Domenica In del 30 gennaio è l’ultima a svolgersi negli studi Rai di Roma. Durante Sanremo, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 30 gennaio 2022)ha avuto undurante ladi Domenica In del 30 gennaio con una sua vecchia amica. Al centro del contendere ci sarebbe un uomo: ecco cosa si sono dette le due donne. La puntata di Domenica In del 30 gennaio è l’ultima a svolgersi negli studi Rai di Roma. Durante Sanremo, L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

DavidPuente : Sileri non è un over 50 e confessa di non essere vaccinato durante la trasmissione Domenica In di Mara Venier? No!… - chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre: ?? @EnricoLetta ?? @RobertoBurioni ?? @lucianinalitti ?? Giuseppe Tornat… - Gazzettino : Domenica In, Roby Facchinetti si commuove ricordando Stefano D'Orazio: anche Mara Venier in lacrime - infoitcultura : Mara Venier sconvolge Loretta Goggi: la frase sul marito gela il pubblico - infoitcultura : Domenica In, Loretta Goggi fulmina Mara Venier: 'Con lui non ci devi proprio parlare', cala il gelo su Rai 1 -