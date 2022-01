Green pass, tabaccai e banche: cosa cambia da martedì 1 febbraio, regole (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Green pass Italia, cosa cambia da martedì 1 febbraio? Servirà il Green pass dall’1 febbraio per andare a ritirare la pensione negli uffici postali, per andare in banca o dal tabaccaio per comprare le sigarette. Le esigenze alimentari e di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia saranno sempre garantite – andare in una caserma, ad esempio, per sporgere denuncia – senza bisogno di esibire il certificato verde. Ma per tutto il resto – sigarette, libri e giornali compresi – servirà il passaporto vaccinale base (che si ottiene con il vaccino, se si è guariti dal Covid, o con un tampone negativo effettuato 48 ore prima se antigenico o 72 ore se rapido). Il ... Leggi su italiasera (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) –Italia,da? Servirà ildall’1per andare a ritirare la pensione negli uffici postali, per andare in banca o dalo per comprare le sigarette. Le esigenze alimentari e di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia saranno sempre garantite – andare in una caserma, ad esempio, per sporgere denuncia – senza bisogno di esibire il certificato verde. Ma per tutto il resto – sigarette, libri e giornali compresi – servirà ilaporto vaccinale base (che si ottiene con il vaccino, se si è guariti dal Covid, o con un tampone negativo effettuato 48 ore prima se antigenico o 72 ore se rapido). Il ...

