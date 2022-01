Genoa, Yeboah: «Salvezza? Ci aspettano tante battaglie. Blessin? Si è imposto subito» (Di domenica 30 gennaio 2022) Kelvin Yeboah si è raccontato con un’intervista ai microfoni de IL Secolo XIX: presente, passato e futuro per l’attaccante rossoblù Kelvin Yeboah si è raccontato tra passato, presente e futuro ai microfoni de Il Secolo XIX. Le sue parole: STILE RED BULL – «Qualcosa di quello spirito combattivo e aggressivo lo abbiamo visto nella partita con l’Udinese, il mister ci ha chiesto di metterlo in pratica fin da subito». Blessin – «Molto energetico, sa cosa vuole e ha le idee molto chiare. Si è imposto subito con grande convinzione. E devo dire che E’ entrato subito in sintonia con il gruppo». ESULTANZA – «Ho esultato mimando la tazzina di caffè e l’ho dedicata al mio compagno di allora Dedic, era assente per problemi famigliari e gli ho voluto far sentire la vicinanza. E’ ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Kelvinsi è raccontato con un’intervista ai microfoni de IL Secolo XIX: presente, passato e futuro per l’attaccante rossoblù Kelvinsi è raccontato tra passato, presente e futuro ai microfoni de Il Secolo XIX. Le sue parole: STILE RED BULL – «Qualcosa di quello spirito combattivo e aggressivo lo abbiamo visto nella partita con l’Udinese, il mister ci ha chiesto di metterlo in pratica fin da».– «Molto energetico, sa cosa vuole e ha le idee molto chiare. Si ècon grande convinzione. E devo dire che E’ entratoin sintonia con il gruppo». ESULTANZA – «Ho esultato mimando la tazzina di caffè e l’ho dedicata al mio compagno di allora Dedic, era assente per problemi famigliari e gli ho voluto far sentire la vicinanza. E’ ...

Genoa: Spors 'Amiri lo conosco da tempo, ha qualità' Il Genoa ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista tedesco Nadiem Amiri, in prestito con obbligo di ... Ostigard, Piccoli, Yeboah e Calafiori, Amiri ha militato nell'Hoffenheim e nel Bayer ...

Risultati calcio live, sabato 29 gennaio 2022 - Calciomagazine Nella Primavera 1 successo esterno del Napoli, 2 - 1 con il Genoa: campani avanti dal 6 con Cioffi ...e Bernasconi ribaltano la situazione ma contro ribaltone tra il primo e secondo tempo con Yeboah ...

