Covid | nuove regole in arrivo | pass nei negozi | multe ai no vax

(Di domenica 30 gennaio 2022) Entrano in vigore ledisposizioni sulla durata del Green, chea da nove a sei mesi, e scattano le sanzioni per i lavoratori over 50 non vaccinati. Il governo intanto sta lavorando a un nuovo decreto che dovrebbe contenere novità sul sistema dei colori, il conteggio dei pazientie l'eventuale proroga dell'obbligo di indossare mascherine all'aperto e della chiusura dei locali da ballo

Advertising

infoitinterno : Covid Campania, in calo incidenza e terapie intensive: 20 nuove vittime - infoitinterno : Covid: Campania; cala il tasso di incidenza, 9 nuove vittime - infoitinterno : Covid Campania, cala il tasso di incidenza, 9 nuove vittime - salernonotizie : Covid Campania, cala il tasso di incidenza, 9 nuove vittime - FIMCislStampa : RT @ManiTese: “Traffico di esseri umani e nuove schiavitù: l’impatto devastante del covid-19 sulle vittime in Italia e nel mondo” convegno… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuove

...2022 - La fine del mese di gennaio porterà novità e conferme per quanto riguarda le regole. ...di lunedì 31 gennaio (a cui poi ne seguirà un'altra in settimana) sarà chiamato a dareregole ...Archiviata la partita del Quirinale torna in scena il governo con due rinunioni del Consiglio dei ministri per prorogare misuree introdurrenorme. Primo appuntamento della settimana lunedì 31 gennaio, quando verrà varato un decreto legge che, tra le altre misure, uniformerà le regole anti -per le scuole ...2' di lettura 29/01/2022 - Sono 5.111 i casi positivi di Coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, 7 i decessi. In un giorno nelle Marche sono stati testati 17.154 tamponi: 12.859 nel ...Una giornata di decantazione spesa con i familiari dopo lo stress delle ultime 48 ore nelle quali ha dovuto prendere una decisione sofferta che, come lui stesso ha sottolineato, lo costringe ...