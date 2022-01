Covid: muore don Franco Fedullo, parroco di San Domenico (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNon ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia contro il Covid, don Franco Fedullo, già direttore della Caritas di Salerno e parroco della chiesa di San Domenico, ricoverato da due settimane in gravi condizioni presso il reparto di Sub intensiva del Ruggi d’Aragona di Salerno. Il prelato non era vaccinato. Sui social, da giorni, un tamtam di post aveva invocato preghiere per aiutare la battaglia del parroco che non ce l’ha fatta. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNon ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia contro il, don, già direttore della Caritas di Salerno edella chiesa di San, ricoverato da due settimane in gravi condizioni presso il reparto di Sub intensiva del Ruggi d’Aragona di Salerno. Il prelato non era vaccinato. Sui social, da giorni, un tamtam di post aveva invocato preghiere per aiutare la battaglia delche non ce l’ha fatta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

