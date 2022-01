Coppa d’Africa 2022, Senegal-Guinea Equatoriale 3-1: Leoni della Teranga in semifinale (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Senegal ha sconfitto la Guinea Equatoriale per 3-1 e si è qualificato per la semifinale della Coppa d’Africa 2022. I Leoni della Teranga hanno regolato i Tuoni allo Stadio Ahmadou Ahidjo di Yaoundé (Camerun) e proseguono la propria avventura nella rassegna continentale, regalandosi la partita da dentro o fuori contro la rivelazione Burkina Faso (dall’altra parte del tabellone è previsto lo scontro tra Camerun ed Egitto). I ragazzi di coach Cissè sono passati in vantaggio al 28? grazie al gol di Diedhiou su invito di Manè. Gli uomini di Obiang Bicogo sono riusciti a pareggiare al 57? grazie a Buyla, ma il Senegal ha fatto valere la sua maggiore caratura tecnica e negli ultimi 22 ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) Ilha sconfitto laper 3-1 e si è qualificato per la. Ihanno regolato i Tuoni allo Stadio Ahmadou Ahidjo di Yaoundé (Camerun) e proseguono la propria avventura nella rassegna continentale, regalandosi la partita da dentro o fuori contro la rivelazione Burkina Faso (dall’altra parte del tabellone è previsto lo scontro tra Camerun ed Egitto). I ragazzi di coach Cissè sono passati in vantaggio al 28? grazie al gol di Diedhiou su invito di Manè. Gli uomini di Obiang Bicogo sono riusciti a pareggiare al 57? grazie a Buyla, ma ilha fatto valere la sua maggiore caratura tecnica e negli ultimi 22 ...

Advertising

SkySport : Coppa d'Africa, l'Egitto vola in semifinale: Marocco eliminato ai supplementari #SkySport #CoppadAfrica - capuanogio : Nel #Marocco che oggi sfida l'#Egitto in Coppa d'Africa gioca Adam #Masina. Ha doppio passaporto e 6 presenze con l… - AntoVitiello : La Costa d'Avorio esce dalla Coppa d'Africa dopo i rigori contro l'Egitto. #Kessie nelle prossime ore sarà a Milano… - cicciojumped3 : RT @letMoncadacook: Dunque il Milan, il 30 di gennaio, fa un'offerta per Renato Sanches che gioca nell'unico reparto dove non c'è necessità… - SPOONSOOOR : RT @delinquentweet: Le semifinali di Coppa d'Africa: ????Camerun-Egitto???? ????Burkina Faso-Senegal???? #AFCON2021 -