C'è Posta per Te, Maria De Filippi furiosa con l'ospite: «Quando una figlia si sposa a chi cazz0 li deve chiedere i soldi se non al padre?» – Video

Maria De Filippi "Secondo te, Quando una figlia si sposa a chi cazz0 li deve chiedere i soldi se non al padre?". E' questa la frase forte e concisa che Maria De Filippi ha pronunciato all'ospite Tommaso nel corso della puntata di C'è Posta Per Te, andata in onda ieri sera su Canale 5. Appena l'uomo ha deciso di chiudere le buste alle figlie Raffaella e Sara, la conduttrice non è riuscita infatti a mantenere il suo aplomb ed ha strigliato l'uomo. Prima dello scontro, Maria ha raccontato la storia delle due ragazze, partendo dal giorno in cui Tommaso le ha abbandonate Quando avevano 2 e 6 anni.

