Capello: «Con Vlahovic la Juve spariglia le carte per la qualificazione in Champions» (Di domenica 30 gennaio 2022) Sul Messaggero un’intervista a Fabio Capello. Commenta i movimenti di mercato, soprattutto l’acquisto di Vlahovic da parte della Juventus. Lo definisce un grande affare. «E’ l’uomo che può incidere in modo determinante nei prossimi mesi. Non penso alla lotta per il titolo perché l’Inter ha un buon vantaggio, ma la Juve con il centravanti serbo prenota la qualificazione in Champions e diventa la mina vagante di quella attuale. La risalita di Allegri mi pare inevitabile anche alla luce della prestazione in casa del Milan. Per la prima volta dopo mesi si è vista una squadra compatta, con la mentalità di chi ha le idee chiare». Il Milan è restato al palo, scelta giustificata, dichiara Capello. «Il Milan sta attento al bilancio e si vede. E’ chiaro che andava realizzato ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 30 gennaio 2022) Sul Messaggero un’intervista a Fabio. Commenta i movimenti di mercato, soprattutto l’acquisto dida parte dellantus. Lo definisce un grande affare. «E’ l’uomo che può incidere in modo determinante nei prossimi mesi. Non penso alla lotta per il titolo perché l’Inter ha un buon vantaggio, ma lacon il centravanti serbo prenota laine diventa la mina vagante di quella attuale. La risalita di Allegri mi pare inevitabile anche alla luce della prestazione in casa del Milan. Per la prima volta dopo mesi si è vista una squadra compatta, con la mentalità di chi ha le idee chiare». Il Milan è restato al palo, scelta giustificata, dichiara. «Il Milan sta attento al bilancio e si vede. E’ chiaro che andava realizzato ...

