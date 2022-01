“Avanti un altro! Pure di sera”, ospiti Enzo Paolo Turchi, Pago e Iva Zanicchi (Di domenica 30 gennaio 2022) Domenica 30 gennaio, su Canale 5 in prime-time, nuovo appuntamento con «Avanti un altro! Pure di sera». Conduce il game-show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Questa settimana le categorie che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale saranno Artisti e Manie. Per le due squadre scenderanno in campo anche Enzo Paolo Turchi e Pago. Tra gli ospiti che porranno all’interminabile fila di concorrenti bizzarre e imprevedibili domande ci sarà Iva Zanicchi. Sempre presenti il mitico salottino capitanato da Miss Claudia e i personaggi storici, tra cui il Bonus Daniel Nilsson, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla e la Regina del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 30 gennaio 2022) Domenica 30 gennaio, su Canale 5 in prime-time, nuovo appuntamento con «undi». Conduce il game-showBonolis, affiancato da Luca Laurenti. Questa settimana le categorie che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale saranno Artisti e Manie. Per le due squadre scenderanno in campo anche. Tra gliche porranno all’interminabile fila di concorrenti bizzarre e imprevedibili domande ci sarà Iva. Sempre presenti il mitico salottino capitanato da Miss Claudia e i personaggi storici, tra cui il Bonus Daniel Nilsson, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla e la Regina del ...

