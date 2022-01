Australian Open 2022: Krejcikova/Siniakova trionfano in finale, battute Danilina/Haddad Maia (Di domenica 30 gennaio 2022) Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova sono le nuove campionessa di doppio femminile degli Australian Open 2022. Dopo Roland Garros e Wimbledon, terzo sigillo Slam per la straordinaria coppia ceca, performante anche sul cemento outdoor Australiano. Krejcikova/Siniakova hanno sconfitto Danilina/Haddad Maia in finale per 6-7(3), 6-4, 6-4, una coppia sorprendentemente giunta sino all’ultimo atto del prestigioso torneo aussie dopo una cavalcata da sogno; scoperta un’affinità in campo sconosciuta ai più tra l’ucraina e la brasiliana, le quali potranno cercare di imporsi anche nel resto della stagione in corso. L’esperienza delle ceche ha fatto la differenza nel lungo periodo, dopo un ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) Barborae Katerinasono le nuove campionessa di doppio femminile degli. Dopo Roland Garros e Wimbledon, terzo sigillo Slam per la straordinaria coppia ceca, performante anche sul cemento outdooro.hanno sconfittoinper 6-7(3), 6-4, 6-4, una coppia sorprendentemente giunta sino all’ultimo atto del prestigioso torneo aussie dopo una cavalcata da sogno; scoperta un’affinità in campo sconosciuta ai più tra l’ucraina e la brasiliana, le quali potranno cercare di imporsi anche nel resto della stagione in corso. L’esperienza delle ceche ha fatto la differenza nel lungo periodo, dopo un ...

