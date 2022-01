Amici 21, Carola Puddu: “Sarebbe stato più semplice ammettere che mi stavo innamorando di Luigi Strangis, invece…” (Di domenica 30 gennaio 2022) Durante lo speciale di Amici 21, andato in onda oggi su Canale 5 in sostituzione della normale puntata della domenica, la ballerina Carola Puddu si è lasciata andare a confessioni sul suo rapporto con il cantante Luigi Strangis. Il mio percorso con Luigi ha influito tanto nel mio percorso, c’è sempre stata tanta incoerenza nell’andamento del nostro rapporto. Volevo avere tutto sotto controllo e, in qualche modo, volevo sempre vincere senza farmi destabilizzare da quello che accadeva ma facendo cosi mi sono incartata nei miei schemi. La ballerina si è poi lasciata andare ad una importante confessione: Sarebbe stato più semplice ammettere che mi stavo innamorata di lui, invece non l’ho mai ammesso a ... Leggi su isaechia (Di domenica 30 gennaio 2022) Durante lo speciale di21, andato in onda oggi su Canale 5 in sostituzione della normale puntata della domenica, la ballerinasi è lasciata andare a confessioni sul suo rapporto con il cantante. Il mio percorso conha influito tanto nel mio percorso, c’è sempre stata tanta incoerenza nell’andamento del nostro rapporto. Volevo avere tutto sotto controllo e, in qualche modo, volevo sempre vincere senza farmi destabilizzare da quello che accadeva ma facendo cosi mi sono incartata nei miei schemi. La ballerina si è poi lasciata andare ad una importante confessione:piùche miinnamorata di lui, invece non l’ho mai ammesso a ...

thevimmies : Non piangevo così dall'uscita di Guido... Carola, Mattia e Christian il trio da proteggere sempre, ora e fuori da A… - frangiacort4 : e quando luigi dirà nello speciale di amici che muro l'ha scritta per carola then what - Anna_Clousy : Diamo un ultima speranza ai #caroligi, Carola ha detto 'non l'ho mai amesso a lui' (che si stava innamorando), quid… - saraadiss : RT @nomeutent3_: potete dirmi quello che volete ma se questi due non stanno insieme è tutta colpa della biondina che ha subito reso pubblic… - conuncriterio : Io potevo farmi completamente i fatti miei e invece un giorno mi sono svegliata ho deciso di vedere amici21 e ora m… -