Sirene inglesi per Fabian | la risposta dello spagnolo

Il futuro di Fabian Ruiz è ancora incerto. Il suo contratto scade a giugno del 2023 e la trattativa per il rinnovo non è mai iniziata. Il centrocampista spagnolo non è convintissimo del rinnovo e il Napoli non sa se effettuare un investimento così importante per prolungare il contratto del numero 8 azzurro. Fabian Ruiz Intanto, ci sono diverse squadre che sono sulle tracce del centrocampista ex Betis. Oltre i tre top club spagnoli, Barcellona, Real e Atletico Madrid, in questa sessione di mercato si è fatto avanti anche un club di Premier League. Infatti, il Newcastle avrebbe fatto una vera e propria offerta allo spagnolo. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Fabian avrebbe però rifiutato la proposta del club inglese.

