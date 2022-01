Quirinale, Salvini e Giorgetti chiedono un incontro a Draghi. Il ministro: “Mie dimissioni? Serve una nuova fase del governo” (Di sabato 29 gennaio 2022) Sergio Mattarella non è ancora stato rieletto che all’orizzonte sembra spuntare un nuovo caso politico. Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti hanno chiesto un incontro a Mario Draghi. Per quale motivo? Nelle ultime ore si era diffusa la voce delle dimissioni del numero due del Carroccio da ministro allo Sviluppo economico. Una voce che Giorgetti spiega così: “Per affrontare questa nuova fase Serve una messa a punto: il governo con la sua maggioranza adotti un nuovo tipo di metodo di lavoro che ci permetta di affrontare in maniera costruttiva i tanti dossier, anche divisi, per non trasformare quest’anno in una lunghissima, dannosa campagna elettorale che non Serve al paese”. Una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Sergio Mattarella non è ancora stato rieletto che all’orizzonte sembra spuntare un nuovo caso politico. Matteoe Giancarlohanno chiesto una Mario. Per quale motivo? Nelle ultime ore si era diffusa la voce delledel numero due del Carroccio daallo Sviluppo economico. Una voce chespiega così: “Per affrontare questauna messa a punto: ilcon la sua maggioranza adotti un nuovo tipo di metodo di lavoro che ci permetta di affrontare in maniera costruttiva i tanti dossier, anche divisi, per non trasformare quest’anno in una lunghissima, dannosa campagna elettorale che nonal paese”. Una ...

