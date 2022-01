Quei coraggiosi “informatori” di Francia

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il giurista Amine Elbahi ha ricevuto 300 messaggi di morte in poche ore dopo essere apparso al programma tv “Zone Interdite” di domenica scorsa dedicato alla città di Roubaix. Durante la trasmissione, Elbahi ha denunciato l’infiltrazione islamica nella sua città. “Stai per morire”, “sei morto, ti taglio la gola”, “ti decapiteremo”, sono stati i messaggi che ha ricevuto il giurista, che è stato messo sotto protezione dalla polizia. Cosa ha denunciato di così scandaloso Elbahi? Uomini che non stringono la mano alle donne, preghiere per strada, veli integrali ovunque, librerie e macellerie islamiche a ogni angolo, negozi che vendono niqab, peluche e libri per bambini senza volto perché nell’islam è vietato, ristoranti con aree riservate alle sole donne, sindaci di destra collusi con il proselitismo, lezioni di Corano e di arabo nelle scuole… Elbahi è soltanto l’ultimo di una serie ...