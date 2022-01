'Ndrangheta: scoperto tesoro boss latitante Vittorio Raso (Di sabato 29 gennaio 2022) Oltre 400mila euro in contanti, insieme a orologi Rolex e gioielli dal valore di oltre 200mila euro, sono stati scoperti dalla polizia in un garage di Nichelino (Torino). Il tesoro, a cui gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Oltre 400mila euro in contanti, insieme a orologi Rolex e gioielli dal valore di oltre 200mila euro, sono stati scoperti dalla polizia in un garage di Nichelino (Torino). Il, a cui gli ...

Advertising

Ansa_Piemonte : 'Ndrangheta: scoperto tesoro boss latitante Vittorio Raso. In garage del Torinese soldi e gioielli per oltre 600mil… - leleroma82 : Della serie #lamafianelnordnonesiste in @regionepiemonte la #ndrangheta se magnata tutto @comunenichelino… - CorriereTorino : ‘Ndrangheta, scoperto tesoro del boss latitante Raso: era in un garage di Nichelino - lametino : `Ndrangheta: scoperto tesoro boss latitante Vittorio Raso a Torino - -