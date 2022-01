Mattarella: “Le condizioni richiedono senso di responsabilità” (Di sabato 29 gennaio 2022) “I giorni difficili trascorsi per l’elezione alla Presidenza della Repubblica, nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e naturalmente debbono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti”. Lo ha affermato Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’elezione alla Presidenza della Repubblica. Tre minuti di standing ovation a Montecitorio per il bis di Mattarella: 759 voti, 25 schede bianche, 13 nulle, 18 voti dispersi. Lungo applauso nell’aula della Camera in seduta congiunta alla ... Leggi su romadailynews (Di sabato 29 gennaio 2022) “I giorni difficili trascorsi per l’elezione alla Presidenza della Repubblica, nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale, richiamano aldie al rispetto delle decisioni del Parlamento. Questeimpongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e naturalmente debbono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti”. Lo ha affermato Il Presidente della Repubblica, Sergio, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’elezione alla Presidenza della Repubblica. Tre minuti di standing ovation a Montecitorio per il bis di: 759 voti, 25 schede bianche, 13 nulle, 18 voti dispersi. Lungo applauso nell’aula della Camera in seduta congiunta alla ...

