Green pass, false mail con avvisi di sospensione delle certificazioni. Il ministero della Salute avverte: “È una truffa” (Di sabato 29 gennaio 2022) “Stanno circolando email false da un mittente che si finge il ministero della Salute“. Comincia così il messaggio di allerta pubblicato dal ministero della Salute sul proprio account Facebook per mettere in guardia i cittadini. Il motivo? Una truffa che in queste ore sembra circolare parecchio. Agli utenti arrivano false mail, che, spiega il ministero, non sono altro che tentativi di phishing. Inutile a dirlo ad essere presa “di mira” è la certificazione verde. “Se hai ricevuto un’email con oggetto ‘Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa’, inviata da ‘ministerodellaSalute.pro.it’, NON proviene dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) “Stanno circolando eda un mittente che si finge il“. Comincia così il messaggio di allerta pubblicato dalsul proprio account Facebook per mettere in guardia i cittadini. Il motivo? Unache in queste ore sembra circolare parecchio. Agli utenti arrivano, che, spiega il, non sono altro che tentativi di phishing. Inutile a dirlo ad essere presa “di mira” è la certificazione verde. “Se hai ricevuto un’econ oggetto ‘Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa’, inviata da ‘.pro.it’, NON proviene dal ...

Advertising

VittorioSgarbi : Non si capisce per quale ragione Draghi continui a mantenere il “Green Pass”. - La7tv : #piazzapulita Il Prof. Gibilisco contro il Green pass: 'Io vaccinato? Se invitate Rocco Siffredi o Valentina Nappi… - VittorioSgarbi : “Green pass” e barbieri. Ve lo dico ancora una volta: avete rotto il c…! - palermo24h : Palermo – Tentata frode per ottenere Green Pass. Federfarma “Farmacie abilitate a domandare il tessera d’identità” - SorryNs : RT @IlZebraapois: Ora Draghi e Speranza possono farci veramente tutto, a cominciare dall’obbligo vaccinale totale, alla presentazione del… -