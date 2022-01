Ex protagonista di Temptation Island esce dal carcere e posta il video sui social (Di sabato 29 gennaio 2022) Alessio Bruno esce dal carcere Vi ricordate di Alessio Bruno? Durante la quarta edizione di Temptation Island lui partecipò insieme all’allora fidanzata Valeria Bigella. I due seccessivamente interruppero la relazione per evidenti problemi di coppia. Finita questa storia lui aveva intrapreso una relazione con Eleonora D’Alessandro, presentatrice e modella. Nel 2019 Alessio Bruno fu arrestato L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 29 gennaio 2022) Alessio BrunodalVi ricordate di Alessio Bruno? Durante la quarta edizione dilui partecipò insieme all’allora fidanzata Valeria Bigella. I due seccessivamente interruppero la relazione per evidenti problemi di coppia. Finita questa storia lui aveva intrapreso una relazione con Eleonora D’Alessandro, presentatrice e modella. Nel 2019 Alessio Bruno fu arrestato L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

IsaeChia : #TemptationIsland, ex protagonista del reality esce dal carcere e pubblica il suo primo video L’ex volto del prog… - infoitcultura : Lutto per ex protagonista di Temptation Island: l'annuncio straziante - VIDEO -