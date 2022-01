Calciomercato | tutte le trattative | la Juventus ad un passo da Zakaria | innesti salvezza di Venezia e Salernitana

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 29 gennaio 2022) Laè la regina delinvernale. I bianconeri non si fermano e dopo Vlahovic sono pronti a chiudere un colpo importante per il centrocampo. L’entusiasmo è alle stelle dopo l’arrivo del serbo, l’attaccante più forte del campionato di Serie A. Laha effettuato un sacrificio molto importante per assicurarsi le prestazioni del serbo, un’operazione complessiva da 90 milioni di euro, più un quinquennale al calciatore da 7 milioni di euro. Il tecnico Allegri potrà contare su una serie di soluzioni con l’arrivo dell’ex Fiorentina. Si allontana la cessione di Morata al Barcellona, lo spagnolo potrebbe rimanere in bianconero. A lasciare l’Italia potrebbero essere Kulusevski e Bentancur a centrocampo, entrambi in direzione Tottenham. E il sostituto dell’uruguaiano?. L’entusiasmo è alle stelle ...