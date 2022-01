Baldini | “Soleri esterno? Anche Mandzukic ed Eto’o l’hanno fatto Su Damiani…”

(Di sabato 29 gennaio 2022) Alla vigilia del match, Palermo-Monterosi, valevole per la 24ª giornata del girone C di Serie C, il tecnico rosanero, Silvio, ha presentato in sede di conferenza stampa il match in programma domenica 30 gennaio 2022 alle 17.30, al "Barbera"

Intervento in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Monterosi, queste sono state le parole di mister Silvio Baldini: "Sensazioni ottime, c'è voglia di fare e dimostrare chi si ...Alla vigilia del match, Palermo-Monterosi, valevole per la 24ª giornata del girone C di Serie C, il tecnico rosanero, Silvio Baldini, ha presentato in sede di conferenza stampa il match in programma d ...