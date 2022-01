AEW | Jon Moxley vincente su Bowens | Danielson aspetta il suo momento

(Di sabato 29 gennaio 2022) Nella scorsa serata, Jonè tornato sul ring a Rampage per combattere contro Anthonydegli Acclaimed. L’ex campione All Elite ha avuto la meglio del suo giovane avversario e delle interferenze di Max Caster in un match discretamente lungo. Al termine, le telecamere hanno rivolto lo sguardo versoche stava guardando il match dal backstage.guardadal backstage .@Jon’s win seems to have captured the attention of the #AmericanDragon @Bryan…Don’t miss a minute of #AEWRampage: #BeachBreak! Tune in to TNT right NOW! pic.twitter.com/TyV2U1CHSm— All Elite Wrestling (@AEW) January 29, 2022

Fondata dal presidente e CEO Tony Khan, AEW è capitanata da Cody Rhodes (figlio del leggendario Dusty Rhodes), Kenny Omega, Hangman Adam Page, Chris Jericho e Jon Moxley.