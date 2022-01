Testo e traduzione di Finish Line di Elton John e Stevie Wonder, un gospel con il coro di Kanye West (Di venerdì 28 gennaio 2022) In Finish Line di Elton John e Stevie Wonder c’è tutto: dalla straordinaria capacità di interpretazione dei due colossi della musica internazionale alle good vibes che solo il gospel può regalare, fino al sound d’altri tempi che i due cantautori ripropongono per farci fare un viaggio nel tempo. Finish Line di Elton John e Stevie Wonder fa parte dell’album The Lockdown Sessions del cantautore britannico, con una tracklist piena di duetti eccellenti e che include anche il singolo natalizio registrato insieme a Ed Sheeran, Merry Christmas. Ad impreziosire l’intero apparato sonoro del nuovo singolo sono le voci del Sunday Service Choir di Kanye ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Indic’è tutto: dalla straordinaria capacità di interpretazione dei due colossi della musica internazionale alle good vibes che solo ilpuò regalare, fino al sound d’altri tempi che i due cantautori ripropongono per farci fare un viaggio nel tempo.difa parte dell’album The Lockdown Sessions del cantautore britannico, con una tracklist piena di duetti eccellenti e che include anche il singolo natalizio registrato insieme a Ed Sheeran, Merry Christmas. Ad impreziosire l’intero apparato sonoro del nuovo singolo sono le voci del Sunday Service Choir di...

Advertising

ssanderlei : Jnr Choi - TO THE MOON - Traduzione Italiana by Sanderlei (Testo della canzone) @ssanderlei #sanderlei - videoactualize : #EnglishUKTranslator #EnglishUSTranslator #Italian Traduzione testi da Italiano a Francese: Testo in Italiano da tr… - soundsblogit : Baby One More Time, Britney Spears: testo e traduzione della canzone (video) - XIENING0LD : La tipa di cinese che si faceva tanto bella all'inizio dell'anno mi sta chiedendo la traduzione del testo allora tesoro ?? - VivMilano : RT @AppleEDU: Insegni in un contesto multilingue? #Pages ti viene in aiuto! Quando crei materiali didattici per la classe o comunicazioni p… -