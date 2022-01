Tentano di vendere acqua colorata spacciandola per gasolio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Felice a Cancello (Ce) – Giravano in auto per le strade del comune di San Felice a Cancello (Caserta) cercando di vendere acqua colorata spacciandola per gasolio. Protagonisti due persone residenti in provincia di Napoli, che sono stati bloccati e denunciati dai carabinieri per tentata truffa e ricettazione. I militari hanno fermato i due mentre si aggiravano per il quartiere Piedarienzo; a segnalarne la presenza un cittadino che i due avevano cercato di raggirare. Nell’auto i carabinieri hanno rinvenuto due taniche da 20 litri contenenti apparentemente gasolio che ad un immediato controllo, è risultato essere acqua con colorante. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Felice a Cancello (Ce) – Giravano in auto per le strade del comune di San Felice a Cancello (Caserta) cercando diper. Protagonisti due persone residenti in provincia di Napoli, che sono stati bloccati e denunciati dai carabinieri per tentata truffa e ricettazione. I militari hanno fermato i due mentre si aggiravano per il quartiere Piedarienzo; a segnalarne la presenza un cittadino che i due avevano cercato di raggirare. Nell’auto i carabinieri hanno rinvenuto due taniche da 20 litri contenenti apparentementeche ad un immediato controllo, è risultato esserecon colorante. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

