Superbike 2022 | il risveglio del Cannibale nei test di Jerez

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo l’antipasto del mercoledì, laconclude idiil giovedì con la portata principale. E parlando di “pasti”, ilJonathan Rea si mangia la concorrenza in questa sua prima uscita stagionale. Il sei volte iridato non ha girato il primo giorno per risparmiare i “gettoni” diconcessi dal regolamento (il massimo consentito ad ogni pilota è dieci giorni) concentrando il suo lavoro sul secondo. E subito fa valere la legge del più forte. SBK: Kawasaki vs Honda: come va la seconda giornata deidi? Nelle 62 tornate collezionate attorno alla pista andalusa, Rea ferma il cronometro in ...

Advertising

Alvale_1946 : RT @gponedotcom: La Superbike scalda i motori: tutte le date dei test invernali 2022: Il primo appuntamento del nuovo anno sarà il 26 genna… - motosprint : #WorldSBK, #Vierge e #Lecuona tracciano il bilancio della loro giornata di test ?? - infoitsport : SBK, La Superbike scalda i motori: tutte le date dei test invernali 2022 - infoitsport : Superbike 2022, test Jerez: Lowes comanda nel Day-1. I risultati - Andrea808944501 : RT @gponedotcom: Dopo un anno di assenza, la prossima stagione Andrea Mantovani tornerà nel sempre più competitivo CIV Superbike sulla Pani… -

Ultime Notizie dalla rete : Superbike 2022

Termina anche il secondo giorno di test a Jerez con la zampata finale di Jonathan Rea , che come previsto è sceso in pista nel pomeriggio dopo aver atteso sia nella giornata di ieri che stamattina. Al ...... grande protagonista nella classe 250 - fu rivale di Marco Melandri - e poi in. Il team Pramac nutre grandi ambizioni grazie al talento di Jorge Martin, il quale al netto di numerose ...Il 2022 sarà un anno speciale per Toprak Razgatlioglu. Il pilota turco dovrà difendere la corona in Superbike, dopo aver detronizzato Jonathan Rea. Il passaggio da sfidante a re è sempre molto delicat ...Da qui i notevoli problemi cui Jonathan Rea e la sua squadra hanno tentato di arginare per l’intero campionato. A Jerez Jonathan Rea velocissimo nella simulazione gara, con parecchi passaggi in 1'39'.