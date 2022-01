Stazione Tiburtina | 30enne aggredisce passante | arrestato

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma – Ieri pomeriggio un trentenne, di origini nigeriane, è statodalla polizia locale di Roma Capitale per aver preso a calci e pugni unalla. L’autobus della linea 409 era appena arrivato nel piazzale dellaquando il trentenne ha iniziato a colpire ripetutamente un uomo di 32 anni. Sul posto sono intervenute le pattuglie del II Gruppo Sapienza dei caschi bianchi che sono riusciti a fermare l’aggressore nonostante i continui tentativi di colpire chiunque si avvicinasse. L’uomo è statomentre ilaggredito è stato trasportato per le cure del caso presso l’ospedale Umberto I di Roma. (Agenzia Dire)

