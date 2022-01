Rainbow Six Extraction: prova gratuita di 2 ore disponibile su Stadia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nelle giornata di ieri è arrivata su Stadia la versione di prova di Rainbow Six Extraction che permette di giocare per 2 ore al nuovissimo titolo Ubisoft. Non è tutto però, come vi abbiamo detto nei giorni scorsi, questa versione del gioco permette anche di ricevere un Buddy Pass da un amico! Chi ha acquistato una copia del gioco ha infatti la possibilità di regalare un Buddy Pass a 2 amici che potranno giocare gratuitamente in squadra con lui per 14 giorni. Avviando un matchmaking casuale vedremo quindi scorrere il timer di due ore della versione di prova, mentre facendo squadra con l’amico che ci ha regalato il Buddy Pass potremo giocare per 14 giorni senza ulteriori limiti di tempo. Vi ricordiamo che la versione di prova del gioco è ... Leggi su g-stadia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nelle giornata di ieri è arrivata sula versione didiSixche permette di giocare per 2 ore al nuovissimo titolo Ubisoft. Non è tutto però, come vi abbiamo detto nei giorni scorsi, questa versione del gioco permette anche di ricevere un Buddy Pass da un amico! Chi ha acquistato una copia del gioco ha infatti la possibilità di regalare un Buddy Pass a 2 amici che potranno giocaremente in squadra con lui per 14 giorni. Avviando un matchmaking casuale vedremo quindi scorrere il timer di due ore della versione di, mentre facendo squadra con l’amico che ci ha regalato il Buddy Pass potremo giocare per 14 giorni senza ulteriori limiti di tempo. Vi ricordiamo che la versione didel gioco è ...

Advertising

infoitscienza : Rainbow Six Extraction: prova gratuita di 2 ore disponibile su Stadia - GStadiaIT : Rainbow Six Extraction: prova gratuita di 2 ore disponibile su Stadia - Paranoidvd99 : @Rainbow6IT @UbisoftItalia Non c'è la versione di prova nello store Ps4 per Rainbow Six Extraction, è da 2 ore che… - UbisoftItalia : RT @Rainbow6IT: La Collector Case Anno 6 di Rainbow Six Siege è tornata disponibile, è l'ultima occasione se te la sei persa! ?? Disponibil… - Rainbow6IT : La Collector Case Anno 6 di Rainbow Six Siege è tornata disponibile, è l'ultima occasione se te la sei persa! ?? Di… -