Quirinale, colpo di scena. Salvini e Conte annunciano: “Una donna presidente” (Di venerdì 28 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-Content/uploads/2022/01/WhatsApp-Video-2022-01-28-at-20.02.41-1.mp4 Eccola la notizia di serata. Si impegna di comunicarla alla stampa Matteo Salvini. Dopo il vertice con Enrico Letta e Giuseppe Conte, dopo l’incontro con Mario Draghi, il leader della Lega ai cronisti ha detto che sta “lavorando” per dare un presidente della Repubblica all’Italia. Direte: si sapeva. Certo, ma la novità è che sta lavorando affinché a salire sul Colle sia “donna”. Poco dopo anche Giuseppe Conte si è presentato di fronte alle telecamere per confermare la stessa cosa. Evidentemente i tempi erano studiati. Ma la notizia è importante per due motivi. Il primo, permette a Salvini di “superare” la sconfitta per la debacle in aula della candidatura di ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 28 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-nt/uploads/2022/01/WhatsApp-Video-2022-01-28-at-20.02.41-1.mp4 Eccola la notizia di serata. Si impegna di comunicarla alla stampa Matteo. Dopo il vertice con Enrico Letta e Giuseppe, dopo l’incontro con Mario Draghi, il leader della Lega ai cronisti ha detto che sta “lavorando” per dare undella Repubblica all’Italia. Direte: si sapeva. Certo, ma la novità è che sta lavorando affinché a salire sul Colle sia “”. Poco dopo anche Giuseppesi è presentato di fronte alle telecamere per confermare la stessa cosa. Evidentemente i tempi erano studiati. Ma la notizia è importante per due motivi. Il primo, permette adi “superare” la sconfitta per la debacle in aula della candidatura di ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Quirinale, il quarto voto è caos totale. Brutto colpo per #Letta e #Conte: ecco i risultati ?? - pietroraffa : ?? Fonti che stanno lavorando al dossier sul Colle riferiscono che si sta stringendo su un nome. E potrebbe anche es… - TgLa7 : Grillo telefona in diretta durante la #MaratonaMentana per smentire il contenuto della telefonata con Conte #TgLa7… - blidonni : RT @NicolaPorro: ?? Ultima ora ?? Colpo di scena clamoroso (e storico): 'Presidente donna'. Perché questo cambia tutto (VIDEO)?? - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Colpo di scena clamoroso (e storico): 'Presidente donna'. Perché questo cambia tutto (VIDEO)?? -