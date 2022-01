Ostia | vogliono costringerla a sposarsi… anche con la violenza | 14enne denuncia i genitori

(Di venerdì 28 gennaio 2022)– I Carabinieri della Stazione di Romahanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di una coppia di coniugi, lui di 44 anni e lei 40enne, entrambi cittadini del Bangladesh, indagati per i reati di maltrattamenti in famiglia e tentata induzione o costrizione al matrimonio, in danno della figliaconvivente. Il provvedimento cautelare giunge all’esito di attività investigativa originata dalladella vittima, che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine alle condotte vessatorie e dicontestate. Lo scorso 13 novembre, laaveva ...

Il Faro online

Era tutto pronto per il matrimonio, ma la futura sposa ha detto "no". Tutto normale fin qui, se non fosse che la protagonista è una 14enne ...
I genitori sono indagati per i reati di maltrattamenti in famiglia e tentata induzione o costrizione al matrimonio ...