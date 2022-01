Milano in mano ai violenti E la sinistra fa finta di non vedere

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Telecamere per sorvegliare i parchetti dei bambini: questa la proposta della Lega per il quartiere diRogoredo. Lablocca tutto

Advertising

ladopata1 : @rbanfi12 @ATSMilano robi prova a chiedere al medico di base di contattarli per te mia madre ha stressato il nostro… - Dionisio_lysios : RT @Andrea60407083: @AStramezzi Dottore, le ho stretto la mano a Milano durante i vari cortei. Denunci questi servizi infamanti, ma faccia… - Andrea60407083 : @AStramezzi Dottore, le ho stretto la mano a Milano durante i vari cortei. Denunci questi servizi infamanti, ma fac… - strumenteopolo : @gehedD Un po’ fuori mano purtroppo ?????? e poi che c’entra Berlino mica venivi a Milano tu ?? - radio_milano : RT @LeonardoPanetta: Se Trump avesse dato del “ figlio di P”a un giornalista, avremmo letto 800 editoriali delle meglio firme sull’attacco… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano mano

il Giornale

... e qualunque cosa toccasse, anche la più umile e consueta, la suavi lasciava il segno, ... e sta forse preparandosi a nuovo sangue", scrive all'indomani della strage di via San Gregorio a, ......già portato all'apertura di un fascicolo per corruzione internazionale presso la procura di. ... La pratica poi era inal ministero dell'Interno, all'epoca c'era Salvini ministro. Ancora ...Abbigliamento sportivo, cappello in testa, mascherina chirurgica sul volto ed un tesserino falso della Polizia in mano.Ha sottratto a un cliente morto, secondo la procura di Milano, quasi un milione di euro. Per questo il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro sui ben ...