Migliaia di no all'antisemitismo, una lezione di civiltà in piazza a Venturina (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nel giorno della Memoria quasi duemila persone in piazza a Venturina alla fiaccolata per respingere il bullismo, il razzismo, l'antisemitismo. Organizzata dal Comune insieme al Tirreno per manifestare solidarietà al dodicenne colpito perché ebreo da due ragazze più grandi di lui appena di qualche anno: "Inginocchiati ebreo, ti ributtiamo nel forno". La partecipazione della Regione, delle comunità ebraiche, delle associazioni e della scuola

