In scena The Spank al Teatro Bellini con due strepitosi attori: Filippo Dini e Valerio Binasco (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si respira una bella atmosfera di vero Teatro con una storia che ti prende molto, con due attori che ti fanno arrivare dentro la parola, con dialoghi intensi e concitati. Succede al Teatro Bellini di Napoli con “The Spank”, l’ultimo lavoro per la scena di Hanif Kureishi, traduzione di Monica Capuani, interpretato da due strepitosi attori: Filippo Dini (nel ruolo di Vargas) e Valerio Binasco (nel ruolo di Sonny) e, per la prima volta, Dini dirige Binasco. Lo spettacolo in scena fino a domenica 30 gennaio segna il debutto di Kureishi, scrittore di fama mondiale, drammaturgo e sceneggiatore, che ha concesso al Teatro ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si respira una bella atmosfera di verocon una storia che ti prende molto, con dueche ti fanno arrivare dentro la parola, con dialoghi intensi e concitati. Succede aldi Napoli con “The”, l’ultimo lavoro per ladi Hanif Kureishi, traduzione di Monica Capuani, interpretato da due(nel ruolo di Vargas) e(nel ruolo di Sonny) e, per la prima volta,dirige. Lo spettacolo infino a domenica 30 gennaio segna il debutto di Kureishi, scrittore di fama mondiale, drammaturgo e sceneggiatore, che ha concesso al...

Advertising

hyyhskz : la prima generazione changed me for the worst...tra eating disorder, overdose ,violenze varie...yeah...poi vabbé io… - SimiWonderland : RT @Laura72863477: - gighea : RT @Laura72863477: - Fred_The_Rick : RT @angelomangiante: In uno Slam preceduto dalla infelice vicenda Djokovic, #Nadal riempie la scena con umiltà e correttezza. A quasi 36 a… - J4YV0GUE : tipo stavo guardando i bloopers di the good doctor e freddie highmore a una certa, dal niente proprio out of nowher… -