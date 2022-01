Giuliano Ferrara ricoverato in ospedale per un infarto (Di sabato 29 gennaio 2022) Condizioni di salute gravi, ma stabili. Giuliano Ferrara, fondatore del Foglio, è ricoverato nel reparto di unità coronarica dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Il giornalista ed ex parlamentare europeo, 70 anni, ha accusato un malore nella serata di ieri nella sua casa a Scansano in Maremma. La prognosi è riservata e, dalle prime informazioni, sembrerebbe che abbia avuto un problema cardiovascolare.L'articolo sul FoglioNel giorno del suo 70esimo compleanno, lo scorso 7 gennaio, Ferrara aveva pubblicato sul Foglio un articolo dal titolo “Oggi ho settant’anni e il privilegio di non ricordare quasi niente”. “Vivo ascoltando musica su Channel 3 e dalla Digital Concert Hall dei Berliner, leggo buoni libri, scrivo per il giornale quasi tutti i giorni”, scriveva, “un matrimonio di trentaquattro anni e ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 29 gennaio 2022) Condizioni di salute gravi, ma stabili., fondatore del Foglio, ènel reparto di unità coronarica dell’Misericordia di Grosseto. Il giornalista ed ex parlamentare europeo, 70 anni, ha accusato un malore nella serata di ieri nella sua casa a Scansano in Maremma. La prognosi è riservata e, dalle prime informazioni, sembrerebbe che abbia avuto un problema cardiovascolare.L'articolo sul FoglioNel giorno del suo 70esimo compleanno, lo scorso 7 gennaio,aveva pubblicato sul Foglio un articolo dal titolo “Oggi ho settant’anni e il privilegio di non ricordare quasi niente”. “Vivo ascoltando musica su Channel 3 e dalla Digital Concert Hall dei Berliner, leggo buoni libri, scrivo per il giornale quasi tutti i giorni”, scriveva, “un matrimonio di trentaquattro anni e ...

