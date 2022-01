Australian open, Berrettini eliminato, Nadal in finale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sfuma il sogno di Matteo Berrettini di giocarsi la finale degli Australian open. L'Azzurro, numero 7 del mondo e del ranking a Melbourne è stato battuto in semifinale in quattro set da Rafa Nadal 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 in 2h58' di gioco. Nel primo set partenza lenta per Matteo, che cede subito la battuta nel primo turno di gioco. Rafa porta a casa i restanti turni di battuta e vince 6-3 senza concedere palle break. Nel secondo parziale ancora una volta la partenza è fatale per Berrettini che cede subito due volte la battuta. Rafa sale 4-0 e gestisce il set, con Berrettini mai realmente pericoloso in risposta. Nel terzo set break decisivo all'ottavo game. Un gratuito di Nadal ma soprattutto un passante di dritto in corsa regalano ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sfuma il sogno di Matteodi giocarsi ladegli. L'Azzurro, numero 7 del mondo e del ranking a Melbourne è stato battuto in semiin quattro set da Rafa6-3, 6-2, 3-6, 6-3 in 2h58' di gioco. Nel primo set partenza lenta per Matteo, che cede subito la battuta nel primo turno di gioco. Rafa porta a casa i restanti turni di battuta e vince 6-3 senza concedere palle break. Nel secondo parziale ancora una volta la partenza è fatale perche cede subito due volte la battuta. Rafa sale 4-0 e gestisce il set, conmai realmente pericoloso in risposta. Nel terzo set break decisivo all'ottavo game. Un gratuito dima soprattutto un passante di dritto in corsa regalano ...

