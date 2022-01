Ucraina, Mosca: “Risposte Nato insufficienti. Dialogo possibile solo su aspetti secondari”. Usa: “Con invasione stop al Nord Stream 2” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono passate poco più di 12 ore dalla consegna delle Risposte americane e Nato alle richiesta di maggiori garanzie da parte della Russia. Risposte che avrebbero dovuto rappresentare un nuovo punto di partenza di un Dialogo volto a una rapida de-escalation al confine tra la Federazione e l’Ucraina. Invece in mattinata dall’esecutivo di Mosca è arrivata quella che è a tutti gli effetti una bocciatura: “Nato e Stati Uniti, nelle Risposte trasmesse ieri sera a Mosca sulle garanzie di sicurezza, non hanno chiarito le preoccupazioni principali espresse dalla Russia”, ha dichiarato il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, aggiungendo che le Risposte sono una base che “permette di avviare una conversazione seria, ma su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono passate poco più di 12 ore dalla consegna delleamericane ealle richiesta di maggiori garanzie da parte della Russia.che avrebbero dovuto rappresentare un nuovo punto di partenza di unvolto a una rapida de-escalation al confine tra la Federazione e l’. Invece in mattinata dall’esecutivo diè arrivata quella che è a tutti gli effetti una bocciatura: “e Stati Uniti, nelletrasmesse ieri sera asulle garanzie di sicurezza, non hanno chiarito le preoccupazioni principali espresse dalla Russia”, ha dichiarato il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, aggiungendo che lesono una base che “permette di avviare una conversazione seria, ma su ...

Advertising

MattiaBBagnoli : CRISI UCRAINA - AGGIORNAMENTI - I ministri degli Esteri Ue si vedono a Bruxelles. - I partner NATO inviano forze a… - tharros_nuraghe : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: per la rubrica 'La Nato fa cose', ecco che l'Ucraina è territorio italiano de facto perché è più v… - fattoquotidiano : Ucraina, Mosca: “Risposte Nato insufficienti. Dialogo possibile solo su aspetti secondari”. Usa: “Con invasione sto… - BerlinoRoma70 : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: per la rubrica 'La Nato fa cose', ecco che l'Ucraina è territorio italiano de facto perché è più v… - Tg3web : La crisi ucraina, la diplomazia internazionale è al lavoro per stemperare le tensioni. L'Europarlamento invia una d… -