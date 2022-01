Traffico Roma del 27-01-2022 ore 17:30 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio o dalla redazione sul raccordo coda in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana è interna tra Nomentana e Tiburtina ancora disagi sulla tangenziale dove per un tamponamento a Catena il Traffico continua essere rallentato verso San Giovanni tra via dei Monti Tiburtini e Scalo di San Lorenzo inevitabili difficoltà di missione per chi proviene dal percorso Urbano della A24 con code a partire da Fiorentini qui segnalato Inoltre un incidente file anche su via del Foro Italico sempre verso San Giovanni tra Corso di Francia e via Salaria altri rallentamenti per incidente sono segnalati dalla polizia locale in via Cassia all’altezza di via di Grottarossa è in via Leone XIII in prossimità di via Leone Dehon alle 18 fiaccolata per la giornata della memoria alle squillino interessante oltre all’omonima Piazza via Urbana via ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 27 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio o dalla redazione sul raccordo coda in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana è interna tra Nomentana e Tiburtina ancora disagi sulla tangenziale dove per un tamponamento a Catena ilcontinua essere rallentato verso San Giovanni tra via dei Monti Tiburtini e Scalo di San Lorenzo inevitabili difficoltà di missione per chi proviene dal percorso Urbano della A24 con code a partire da Fiorentini qui segnalato Inoltre un incidente file anche su via del Foro Italico sempre verso San Giovanni tra Corso di Francia e via Salaria altri rallentamenti per incidente sono segnalati dalla polizia locale in via Cassia all’altezza di via di Grottarossa è in via Leone XIII in prossimità di via Leone Dehon alle 18 fiaccolata per la giornata della memoria alle squillino interessante oltre all’omonima Piazza via Urbana via ...

