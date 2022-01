Topi e formaggio un cliché dei cartoni animati da abbattere (Di giovedì 27 gennaio 2022) I Topi nell’immaginario comune amerebbero il formaggio, ma le cose non stanno proprio così Topi e formaggio un cliché da abbattere curiosauro.itIl mondo dei cartoni e non solo ci ha insegnato che i Topi amano follemente il formaggio. Chi non conosce Groviera? Il topolino del film di animazione Disney “Gli Aristogatti”, ebbene non è il solo ad essere associato al formaggio. Jerry del duo Tom&Jerry ne va matto, ma la lista dei “Topi” famosi è lunga… Anzi lunghissima. Peccato dover sfatare un mito e abbattere un cliché. I Topi non amano il formaggio. Scelgono di mangiarlo sono in carenza di altro cibo. Questi animali sono ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Inell’immaginario comune amerebbero il, ma le cose non stanno proprio cosìundacuriosauro.itIl mondo deie non solo ci ha insegnato che iamano follemente il. Chi non conosce Groviera? Il topolino del film di animazione Disney “Gli Aristogatti”, ebbene non è il solo ad essere associato al. Jerry del duo Tom&Jerry ne va matto, ma la lista dei “” famosi è lunga… Anzi lunghissima. Peccato dover sfatare un mito eun. Inon amano il. Scelgono di mangiarlo sono in carenza di altro cibo. Questi animali sono ...

